Una violenta lite tra donne è scoppiata nella notte tra sabato e domenica in contrada Patacca a San Giorgio a Cremano, al confine con Ercolano, in provincia di Napoli. L’episodio, nato per motivi considerati futili dagli inquirenti, si è trasformato in una vera e propria rissa che ha coinvolto sei donne.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, tre donne di 25, 27 e 37 anni – legate da vincoli di parentela – avrebbero avuto la peggio. Durante lo scontro sarebbero colpite con armi da taglio dalle altre partecipanti.

Le condizioni delle ferite

Le tre vittime sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco, dove i medici hanno riscontrato ferite da arma da taglio giudicate non gravi. Dopo le cure, sono tutte dimesse.

Le indagini in corso

La Polizia sta lavorando per chiarire l’esatta dinamica della rissa e accertare eventuali responsabilità penali. Gli investigatori non escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.