Nella tarda serata di ieri, intorno a mezzanotte, si è verificata una violenta rissa a Battipaglia, in via Italia, nel cuore del centro cittadino. L’episodio è avvenuto a pochi passi dal Municipio, nei pressi di un bar molto frequentato.

Secondo le prime ricostruzioni, due uomini avrebbero iniziato a discutere animatamente in strada. La lite è rapidamente degenerata e sono state utilizzate anche bottiglie di vetro come armi improvvisate. In breve tempo sarebbero intervenute altre persone, probabilmente conoscenti dei primi coinvolti, contribuendo ad alimentare lo scontro. Nel corso della colluttazione è comparso anche un bastone, con cui sarebbero stati sferrati alcuni colpi.

La scena ha destato forte preoccupazione tra i passanti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le cause della rissa restano ancora da chiarire e saranno oggetto di accertamenti.

Si tratta purtroppo di un nuovo episodio di violenza nel centro di Battipaglia, nonostante la costante attività di vigilanza da parte delle autorità competenti.