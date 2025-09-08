A San Giorgio a Cremano (Napoli) una lite degenerata in rissa ha portato alla denuncia di quattro persone, tra cui una donna.
L’intervento della Polizia
Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare dopo la segnalazione di tre diciottenni giunti al pronto soccorso con ferite da arma da taglio.
Le prime verifiche hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: i ragazzi erano rimasti coinvolti, nella tarda serata, in una lite scoppiata per futili motivi in piazza Troisi, nel centro cittadino.
Una donna tra i partecipanti
Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno individuato anche una donna di 45 anni, madre di uno dei ragazzi feriti, che aveva preso parte attivamente alla rissa.
Le conseguenze
Al termine delle indagini, i quattro soggetti coinvolti – tre giovani di 18 anni e la donna – sono denunciati per rissa.