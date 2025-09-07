Momenti di tensione nella notte a Quarto, in provincia di Napoli, dove una sparatoria ha lasciato due persone ferite. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’intervento è avvenuto intorno alle 2 di notte in via Primo Maggio, dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

La dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni dei militari della tenenza di Quarto e della compagnia di Pozzuoli, un 23enne di Marano di Napoli e un 46enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sarebbero stati aggrediti da almeno tre persone a seguito di una lite, presumibilmente nata per motivi di viabilità.

Durante la colluttazione, uno degli aggressori avrebbe estratto una revolver, colpendo alla testa il 23enne e sparando diversi colpi. Uno di questi ha sfiorato la nuca della vittima. Gli aggressori si sono poi allontanati prima dell’arrivo dei carabinieri.

Condizioni delle vittime e indagini

Le due vittime sono state trasportate all’ospedale di Pozzuoli e successivamente dimesse con prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni.

I carabinieri hanno avviato indagini approfondite per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.