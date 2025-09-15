Una violenta rissa tra due gruppi di ragazzi è scoppiata questa mattina, domenica 14 settembre, intorno alle ore 5:00, all’esterno di una discoteca sulla litoranea di Pontecagnano, in provincia di Salerno. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma il bilancio è grave: due giovani, entrambi originari di Castellammare di Stabia (Napoli), sono rimasti feriti. Si tratta di un 26enne e di un 27enne.

Soccorsi e ospedalizzazione

I due feriti sono stati subito soccorsi dalle forze dell’ordine e dai volontari della VOPI, insieme a un’auto medica dell’ASL di Salerno. Dopo le prime cure sul posto, i giovani sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale. Secondo le prime informazioni, entrambi avrebbero riportato un trauma cranico.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine intervenute stanno cercando di chiarire le cause della lite, che potrebbero essere di natura banale. Sul posto sono stati eseguiti rilievi e raccolte le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere acquisite immagini di videosorveglianza per ricostruire meglio la vicenda.

L’episodio rientra nel quadro dei controlli serrati sulla movida in Campania: ieri, in tutte le province, le forze dell’ordine hanno predisposto presidi nei punti più sensibili per prevenire risse e aggressioni e garantire un pronto intervento.