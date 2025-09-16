Una lite scoppiata durante la festa patronale di Avella si è trasformata in una violenta rissa, con un ferito e due persone denunciate. L’episodio è avvenuto nella notte di domenica all’interno di un esercizio pubblico, mentre nella vicina piazza Convento era in corso uno spettacolo musicale in onore di San Sebastiano e Maria Santissima delle Grazie.

La lite e l’intervento dei soccorsi

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Baiano, un 30enne e un 40enne di Avella avrebbero avuto una colluttazione con altri soggetti, al momento non ancora identificati. Durante lo scontro, il 30enne ha riportato una ferita all’addome. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino.

Le indagini e le denunce

I militari dell’Arma hanno denunciato i due uomini in stato di libertà alla Procura di Avellino con l’accusa di rissa. Sono in corso accertamenti per identificare gli altri partecipanti allo scontro e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.