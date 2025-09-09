Una perturbazione atlantica si sta avvicinando all’Italia, determinando un progressivo peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla serata di oggi. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, i fenomeni interesseranno inizialmente le regioni del Nord per poi estendersi, nella giornata di domani, anche al Centro e al Sud.

Temporali e forti raffiche di vento in gran parte d’Italia

L’avviso diffuso prevede temporali intensi dal pomeriggio su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della notte i fenomeni si estenderanno a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania.
Le precipitazioni potranno essere accompagnate da:

rovesci di forte intensità;

frequente attività elettrica;

grandinate localizzate;

raffiche di vento molto forti.

Le allerte della Protezione Civile

Per la giornata di domani è stata valutata:

Allerta arancione su settori di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana e sull’intero territorio di Umbria e Lazio;

Allerta gialla sulla maggior parte delle altre regioni italiane.

In Campania la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta gialla per piogge e temporali, valido dalle ore 9 di domani fino alle ore 9 di giovedì.

Rischio idrogeologico e possibili conseguenze

Le precipitazioni, caratterizzate da forte variabilità e intensità locale, potrebbero provocare:

allagamenti nelle aree urbane e sottopassi;

innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua;

scorrimento superficiale delle acque sulle strade;

frane e caduta massi nelle aree più esposte.

La Protezione Civile sottolinea inoltre che grandine, fulmini e vento forte potrebbero causare danni a coperture, strutture esposte e verde pubblico, oltre a difficoltà per la navigazione marittima a causa del moto ondoso.

Le raccomandazioni ai Comuni

Ai sindaci campani viene richiesto di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di adottare tutte le misure necessarie previste dai piani di protezione civile, tra cui:

monitoraggio del territorio;

controllo del verde pubblico e delle aree a rischio;

informazione alla cittadinanza sulle misure di sicurezza da adottare.

La Sala Operativa Regionale continuerà a fornire aggiornamenti sull’evoluzione del quadro meteorologico.

