Continuano i servizi “ad alto impatto” delle forze dell’ordine a Napoli, finalizzati alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione alle aree della movida cittadina.

Nella notte appena trascorsa, le operazioni hanno interessato le zone di Largo Sermoneta e del lungomare Caracciolo, due tra i luoghi più frequentati della città.

Maxi operazione congiunta

All’attività hanno preso parte:

i Falchi della Squadra Mobile,

il reparto Nibbio,

la Polizia Stradale di Napoli,

le unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale,

i Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli e del 10º Reggimento Campania,

i militari della Guardia di Finanza (gruppo di Giugliano in Campania e compagnia di Pozzuoli),

con il supporto della Polizia Locale.

I numeri dei controlli

Il bilancio dell’operazione è significativo:

476 persone identificate, di cui 115 con precedenti di polizia;

214 veicoli controllati;

64 violazioni contestate al Codice della Strada;

7 veicoli sottoposti a fermo amministrativo;

18 sanzioni amministrative elevate a esercizi commerciali della zona.

Obiettivo: sicurezza nella movida

I controlli rientrano nel piano di sicurezza volto a garantire maggiore tutela durante i fine settimana e nei luoghi della movida napoletana, spesso teatro di episodi di illegalità e degrado.

