Una turista di Milano è stata vittima di due rapine consecutive nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia. I presunti autori della seconda aggressione sono stati individuati e fermati dalla polizia grazie alle immagini della videosorveglianza.

La prima rapina nei pressi della stazione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna era stata avvicinata in una strada adiacente alla stazione da due uomini, con la complicità di una terza persona. I rapinatori l’hanno derubata del denaro e del telefono cellulare, lasciandola scossa ma in grado di chiedere aiuto.

Dopo la denuncia, la turista è stata accompagnata dagli agenti all’interno dello scalo ferroviario per prendere un treno diretto a Milano.

La seconda aggressione dentro la stazione

Mentre era in attesa della partenza, la vittima è stata nuovamente avvicinata dagli stessi uomini. I due si sono presentati con la pretesa di ricevere denaro in cambio della restituzione degli oggetti appena rubati. Al rifiuto, l’hanno strattonata con violenza, facendola cadere a terra e portandole via anche lo zaino, per poi darsi alla fuga.

Le indagini e l’arresto

L’episodio è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso della stazione di Foggia. Le immagini hanno permesso alla polizia di individuare i responsabili, due cittadini extracomunitari di 26 e 44 anni.

Il più giovane è stato sottoposto a fermo con le accuse di rapina e furto con strappo, mentre il secondo è stato denunciato.

Un caso che riaccende il tema della sicurezza

Il duplice episodio, avvenuto in un luogo nevralgico come la stazione ferroviaria, riporta l’attenzione sui problemi di sicurezza nell’area, già in passato teatro di episodi simili.