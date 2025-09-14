Non si arresta l’ondata di furti che da settimane colpisce le attività commerciali di Nocera Inferiore. Dopo i colpi messi a segno in ristoranti e pizzerie, nella notte l’obiettivo dei ladri è stato un chiosco di fiori situato all’esterno del cimitero comunale.

La denuncia del titolare

A denunciare l’accaduto è stato Alessio Colella, titolare dell’attività, che ha pubblicato sui social le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. Nel post, corredato dalla foto del presunto responsabile, l’esercente ha commentato con amarezza: «Sei venuto a trovare anche me».

I danni subiti

Le fotografie mostrano chiaramente i segni del raid:

la cassa forzata, risultata vuota;

le porte in ferro divelte con una spranga poi abbandonata a terra;

l’interno del chiosco completamente a soqquadro.

Oltre ai danni materiali, resta impressa l’immagine in bianco e nero del volto del presunto autore del furto.

Un fenomeno in crescita

Quello avvenuto al cimitero è solo l’ultimo di una serie di episodi che nelle ultime settimane stanno colpendo i commercianti di Nocera Inferiore. Una scia di furti che alimenta preoccupazione, rabbia e senso di insicurezza tra gli esercenti locali, molti dei quali chiedono interventi immediati per contrastare l’escalation di criminalità notturna.