Momenti di paura ieri a Torrette di Mercogliano, alle porte di Avellino, dove una ragazzina di 15 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, situata al quarto piano di una palazzina in via Nazionale.

I soccorsi

La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Le indagini

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi per fare piena chiarezza sulla dinamica della caduta. Al momento della tragedia sfiorata, la ragazza si trovava in casa insieme alla madre, di origini peruviane.

La reazione della comunità

La notizia ha destato sconcerto e preoccupazione nella comunità locale di Mercogliano, profondamente colpita da quanto accaduto.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire con precisione cosa abbia provocato la caduta della giovane.