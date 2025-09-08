Un episodio di furto si è verificato nel pomeriggio di venerdì nel centro di Salerno, lungo corso Vittorio Emanuele, dove una ragazza di 15 anni è sorpresa a sottrarre alcuni capi di abbigliamento da un negozio. Secondo quanto ricostruito, la giovane, di nazionalità romena, aveva simulato un normale interesse per diversi vestiti, chiedendo anche informazioni al personale. Approfittando di un momento di distrazione dei commessi, è riuscita a impossessarsi di alcuni capi, per un valore stimato di circa 200 euro, e ad allontanarsi rapidamente dal punto vendita.

I dipendenti, accortisi dell’ammanco pochi minuti dopo, hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Grazie alla descrizione fornita dagli esercenti, la polizia ha individuato la ragazza nei pressi della stazione ferroviaria, ancora in possesso della refurtiva.

La minore è fermata, identificata e denunciata a piede libero per furto aggravato. Successivamente è riaffidata alla famiglia. Gli abiti sottratti sono riconsegnati al negozio.

L’intervento tempestivo degli agenti e la collaborazione dei commercianti hanno permesso di chiudere rapidamente il caso, fornendo una prova concreta del reato attraverso la refurtiva rinvenuta.