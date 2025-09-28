Momenti di tensione alla fermata Lepanto della metropolitana di Roma, dove un uomo di 47 anni, originario di Napoli, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali e molestie. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’uomo avrebbe tentato di scattare una foto sotto la gonna di una giovane donna di 21 anni, residente a Roma, mentre questa scendeva le scale della stazione. La ragazza si è accorta immediatamente dell’episodio e ha cercato di fermare l’uomo, dando inizio a una colluttazione.

Nel tentativo di allontanarsi, il 47enne ha spinto la giovane, facendola cadere, e l’ha colpita con alcuni calci. La vittima ha riportato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, bloccando l’uomo e avviando le procedure legali del caso. L’episodio evidenzia l’importanza della sicurezza nelle stazioni della metropolitana e della vigilanza dei cittadini in situazioni di potenziale rischio.