Un intervento tempestivo della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, guidata dal comandante Andrea Pellegrino, ha evitato una tragedia lungo la costa di Vico Equense.

Una giovane di 21 anni, residente a Marigliano, si era tuffata in mare dalla sua barca pur non sapendo nuotare. Un improvviso cambio di corrente le ha impedito di risalire a bordo, provocando momenti di panico.

Grazie a una segnalazione giunta alla sala operativa, il battello GC A57, già in pattugliamento in zona, è intervenuto immediatamente raggiungendo la spiaggetta di fronte allo Scoglio della Tartaruga.

Il malore e la corsa al porto

La ragazza, recuperata dai militari della Guardia Costiera, inizialmente appariva cosciente ma provata. Poco dopo ha cominciato a tremare e a manifestare segni di agitazione, fino a perdere conoscenza.

Di fronte al rapido peggioramento delle condizioni, l’equipaggio ha fatto rotta verso il porto di Castellammare di Stabia, attivando la catena dei soccorsi.

Le cure e il lieto fine

All’arrivo in banchina la giovane è stata assistita dai militari e dal personale a terra, che hanno prestato le prime manovre di soccorso in attesa dei sanitari. Trasportata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, è stata stabilizzata e successivamente dimessa.

Un episodio che conferma ancora una volta l’importanza della vigilanza costante della Guardia Costiera, soprattutto nei tratti di mare particolarmente frequentati durante la stagione estiva.