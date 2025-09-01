Hanno tra i 21 e i 26 anni i quattro turisti spagnoli – tre ragazze e un ragazzo – che nella giornata di ieri sono fermati dopo essersi introdotti senza biglietto nel Parco archeologico di Pompei. Secondo quanto ricostruito, il gruppo ha scavalcato la recinzione sul lato di via Plinio, venendo notato dagli addetti alla vigilanza. Dopo aver accertato l’assenza dei biglietti d’ingresso, il personale ha allertato i carabinieri del posto fisso Scavi, che hanno denunciato i giovani per violazione delle norme di accesso al sito archeologico.

L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un altro caso che ha destato preoccupazione: un turista scozzese era sorpreso con delle pietre provenienti dall’area archeologica all’interno del proprio zaino.

Il Parco di Pompei, patrimonio mondiale dell’UNESCO, continua a essere sorvegliato con controlli rafforzati per prevenire comportamenti che possano danneggiare o mettere a rischio la tutela del sito.