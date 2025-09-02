Giornata di protesta ieri al Centro Medico Radar di Melito di Napoli, dove il personale ha aderito allo sciopero proclamato dalla Funzione Pubblica Cgil Area Metropolitana di Napoli contro il licenziamento di quattro fisioterapisti.

Le ragioni della protesta

Secondo il sindacato, la decisione della proprietà sarebbe stata presa «rifuggendo da un confronto preventivo».

«Riteniamo non fondate le motivazioni che hanno portato l’azienda ad avviare la procedura di licenziamento – ha dichiarato Marco D’Acunto, segretario regionale con delega al settore – e abbiamo dato ampia disponibilità a un incontro, purtroppo senza esito».

Verso un tavolo di trattativa

La mobilitazione arriva dopo il tentativo di raffreddamento del conflitto convocato dal Prefetto di Napoli lo scorso 23 luglio, rimasto senza sbocchi. I lavoratori hanno chiesto il ritiro delle lettere di licenziamento e l’apertura di un tavolo di confronto con l’azienda.