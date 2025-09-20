Un singolare stratagemma è stato scoperto dai carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli). Andrea Izzo, 26 anni, pugile stabiese, è stato arrestato dopo un inseguimento notturno mentre tentava di eludere i controlli indossando un passamontagna.

L’inseguimento in città

Nella tarda serata, i militari hanno notato il giovane a bordo di un’auto con targa alterata in via Motta Casa dei Viri. Alla vista della pattuglia, Izzo ha tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, la corsa è terminata in via Cupa Varano, dove l’uomo ha abbandonato il veicolo e ha provato a scappare a piedi.

La colluttazione con i carabinieri

Raggiunto dai militari, il 26enne ha reagito con violenza, colpendo gli agenti grazie alla sua preparazione da pugile professionista. Nonostante i colpi ricevuti, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

Il ritrovamento delle maschere di Gigi D’Alessio

All’interno della Jeep, risultata rubata poco prima, i militari hanno trovato arnesi da scasso e tre maschere raffiguranti il volto del cantante Gigi D’Alessio. Secondo le indagini, sarebbero state utilizzate per confondere i sistemi di videosorveglianza durante i colpi. Su una delle maschere era presente anche una dedica originale dell’artista, segno della passione del giovane per il cantante.

Le accuse e gli sviluppi

Andrea Izzo dovrà ora rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Attualmente si trova in camera di sicurezza in attesa del processo. L’automobile rubata è già stata restituita al legittimo proprietario.