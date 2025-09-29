La Polizia di Stato ha arrestato questa mattina un uomo di 40 anni per tentato omicidio nei confronti della madre. L’intervento è avvenuto nel quartiere Arenella, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa.

La scoperta della vittima

Gli agenti del Commissariato di Arenella si sono recati in via Confalone, dove era stata segnalata una donna anziana in gravi condizioni all’interno di un appartamento. Sul posto hanno trovato l’uomo in strada, in forte stato di agitazione, che ha indicato la madre come presente in casa.

Entrati nell’abitazione, gli operatori hanno constatato che la donna era riversa a terra in camera da letto insieme alla badante, che aveva scoperto la scena e chiesto aiuto.

Le condizioni della vittima

La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cardarelli con diverse lesioni e traumi. Attualmente, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito agli agenti dalla stessa vittima, le lesioni sarebbero state causate dal figlio durante una lite.