Un violento episodio ha scosso Pomigliano d’Arco nella serata di ieri. Un tamponamento tra un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo, avvenuto in prossimità di un bar del centro, è degenerato in una lite accesa tra i due conducenti. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni avventori del locale hanno assistito alla scena. Tra loro un uomo di 54 anni che, nel tentativo di calmare i contendenti, è raggiunto da una coltellata al petto sferrata da uno dei due automobilisti.

L’aggressore si è immediatamente dato alla fuga, mentre la vittima, gravemente ferita, è soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverata in condizioni critiche.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Castello di Cisterna e i militari della stazione di Pomigliano d’Arco, che hanno avviato le indagini per rintracciare l’autore dell’accoltellamento e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.