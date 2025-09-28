Una banale discussione si è trasformata in una violenta aggressione a Boscoreale, in provincia di Napoli. Un uomo di 60 anni è stato picchiato brutalmente da un 37enne di Pompei, ora arrestato dai Carabinieri con l’accusa di lesioni aggravate.

L’aggressione fuori dalla tabaccheria

L’episodio è avvenuto in serata presso una tabaccheria di via Passanti Flocco. Ancora poco chiari i motivi della lite, nata all’interno dell’esercizio commerciale.

Secondo le ricostruzioni, il 37enne avrebbe atteso la vittima all’esterno e l’avrebbe aggredita con calci e pugni, colpendola ripetutamente fino a farla cadere a terra.

Il 60enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Boscoreale, che hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, i militari hanno rapidamente individuato l’aggressore.

Il 37enne è stato raggiunto nella sua abitazione a Pompei e arrestato. Ora si trova in carcere, in attesa del giudizio dell’autorità giudiziaria.