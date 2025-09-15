Dramma ieri sera sulla autostrada Palermo–Mazara del Vallo (A29), dove un uomo di 71 anni, Mario Mauro, originario di Napoli, ha perso la vita in seguito a una caduta accidentale da un terrapieno. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava insieme alla moglie di 67 anni quando l’auto ha avuto un guasto. In attesa del carroattrezzi, la coppia si era riparata dietro il guard rail. Nel tentativo di rientrare sulla carreggiata, l’uomo non si sarebbe accorto del terreno instabile e sarebbe precipitato nel vuoto, compiendo un volo di circa sei metri.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno recuperato l’uomo e tentato le prime manovre di rianimazione.

Il 71enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, ma è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini in corso

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti. L’incidente ha destato grande dolore e sgomento, soprattutto per la drammaticità con cui si è consumato in un contesto di apparente normalità: un guasto meccanico e l’attesa del soccorso stradale si sono trasformati in una tragedia fatale.