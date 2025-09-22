Il gruppo di ricerca INDIRE impegnato nello studio del Sistema 0-6 ha elaborato un questionario finalizzato a condurre una ricognizione sistematica delle pratiche organizzative e educative in atto nei servizi educativi italiani. Il questionario “Pratiche educative 0-6” è interamente online e richiede circa 20-30 minuti per la compilazione completa.

L’indagine si articola su quattro aree tematiche principali:

– Le strutture architettoniche e l’organizzazione degli spazi dei servizi 0-6

– Le proposte educative e metodologie peculiari dei singoli servizi

– Le pratiche di continuità educativa 0-6

– Le attività a sostegno della creatività nella fascia 0-6

La partecipazione all’indagine rappresenta un’opportunità per:

– Contribuire alla ricerca nazionale sulle pratiche educative 0-6

– Condividere la propria esperienza professionale con la comunità scientifica

– Partecipare alla costruzione di conoscenza sui modelli educativi efficaci

– Supportare lo sviluppo di visioni educative evidence-based

Importanza della Partecipazione

Il contributo di ciascun partecipante rappresenta un tassello fondamentale per la comprensione e il miglioramento del Sistema integrato 0-6. I risultati della ricerca contribuiranno alla definizione di linee di indirizzo per il miglioramento qualitativo dei servizi educativi e alla diffusione delle buone pratiche a livello nazionale.

Il questionario è disponibile online e può essere compilato in circa 20-30 minuti. Tutti coloro che lavorano nello 0-6 sono invitati a contribuire, indipendentemente dalla struttura in cui operano. La partecipazione al questionario “Pratiche educative 0-6” rappresenta un’opportunità importante per contribuire alla ricerca nazionale e migliorare la qualità dei servizi educativi italiani.