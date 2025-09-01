Nuovo allarme a Cagliari dopo il recente caso botulino. Nella giornata di oggi undici persone sono rimaste intossicate dopo aver pranzato in un bar-ristorante del centro città.

I fatti

Le persone coinvolte – tutte adulte, probabilmente dipendenti di uffici della zona in pausa pranzo – avrebbero consumato una pietanza a base di tonno. Nel giro di poco tempo, in momenti diversi, hanno iniziato ad accusare i primi malesseri.

I sintomi sono variati da nausea e dolori addominali a reazioni cutanee simili a quelle di un’allergia.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato dieci persone nei pronto soccorso cittadini. Un’undicesima si è recata autonomamente in ospedale. Fortunatamente, le condizioni di tutti i pazienti non risultano gravi.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare le cause dell’intossicazione alimentare. Particolare attenzione sarà rivolta alla pietanza incriminata e alla sua filiera di conservazione e preparazione.