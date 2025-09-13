Poste Italiane ha avviato una selezione nazionale per l’inserimento di operatori di sportello in diverse sedi sul territorio. L’opportunità è riservata esclusivamente ai candidati appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99.
Ruolo e mansioni
Gli operatori di sportello si occuperanno di:
attività di promozione e vendita di prodotti e servizi;
gestione delle procedure amministrative e operative;
assistenza alla clientela, con l’obiettivo di fidelizzazione e sviluppo dei rapporti commerciali.
L’inserimento avverrà inizialmente con contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.
Requisiti richiesti
I candidati devono possedere:
diploma di scuola superiore;
iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99;
grado di invalidità superiore al 45% (o superiore al 33% se accertata dall’INAIL).
Per la sola provincia di Bolzano è obbligatorio anche il patentino di bilinguismo con livello minimo B1.
Sedi disponibili
Le assunzioni riguardano uffici postali situati in:
Emilia Romagna
Veneto
Piemonte
Lombardia
Friuli Venezia Giulia
Toscana
Trentino Alto Adige
Marche
Come candidarsi
Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il sito ufficiale di Poste Italiane, nella sezione dedicata alle opportunità di lavoro. È necessario selezionare l’annuncio relativo agli operatori di sportello – categorie protette (Legge 68/99).
La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 21 settembre 2025, salvo eventuali proroghe.