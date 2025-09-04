Un insolito incidente si è verificato nel cuore di Pompei. Nel pomeriggio di ieri un camion dei Vigili del Fuoco è finito nella fontana a raso di piazza Bartolo Longo, causando danni al basolato e agli impianti idraulici della struttura inaugurata appena lo scorso febbraio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il mezzo di soccorso era stato inviato in piazza per rimuovere una corona di fiori ai piedi della statua della Madonna, collocata in cima al Santuario. Durante la manovra, una parte del camion ha oltrepassato la zona carrabile ed è salita sulla superficie della fontana. La struttura non ha retto al peso, cedendo improvvisamente. Fortunatamente l’autista non ha riportato ferite.

Divieto per i mezzi pesanti in piazza

Secondo quanto riferito dal Comune di Pompei, in piazza Bartolo Longo vige un’ordinanza che vieta l’accesso ai veicoli pesanti. I Vigili del Fuoco, tuttavia, sarebbero intervenuti senza preavvisare la polizia municipale, contravvenendo così alle disposizioni vigenti.

Danni e possibili conseguenze

L’incidente ha provocato il danneggiamento delle lastre in pietra lavica e dei meccanismi che regolano il funzionamento della fontana. Saranno necessari sopralluoghi tecnici per quantificare i danni e stabilire tempi e costi della riparazione.