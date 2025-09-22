Un episodio di violenza si è verificato nella zona della movida di Pomigliano d’Arco (Napoli), dove un ragazzo di 16 anni ha aggredito tre agenti della Polizia Municipale durante un controllo.

L’aggressione

Il giovane, in compagnia di un coetaneo, è stato notato dai vigili urbani mentre armeggiava con una borsa. Al momento dell’identificazione, il 16enne ha reagito con calci e spinte, ferendo i tre agenti. I vigili hanno riportato contusioni guaribili in sette giorni.

L’altro ragazzo è invece riuscito a fuggire.

Il sequestro e la denuncia

Dopo aver immobilizzato il minore, gli agenti hanno eseguito una perquisizione trovando nella sua disponibilità:

una pallina di hashish;

202 euro in contanti;

un telefono cellulare.

Il 16enne è stato denunciato e affidato ai familiari, mentre proseguono le indagini per identificare il giovane che si è dileguato.