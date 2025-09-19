Tragedia a Foggia. Un agente di polizia di 58 anni è stato trovato senza vita nella sua residenza di servizio. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sparato con la pistola d’ordinanza.

Il ritrovamento

A scoprire il corpo sono stati i colleghi della Questura di Foggia, profondamente scossi dall’accaduto. L’uomo, che non era originario della città, prestava servizio nel capoluogo da alcuni anni. Restano ignote le motivazioni che lo avrebbero spinto al gesto estremo.

Un precedente nei mesi scorsi

L’episodio riporta alla memoria un altro caso simile avvenuto lo scorso aprile, quando un agente di 43 anni aveva perso la vita in circostanze analoghe.