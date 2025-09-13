La Misericordia di Poggiomarino presenta la 16ª edizione di “Dona un Sorriso”, l’evento di solidarietà e intrattenimento che si terrà domani, domenica 14 settembre, in Piazza IV Novembre. Una giornata pensata per grandi e piccoli, ricca di attività creative, spettacoli e sorprese. L’evento avrà inizio alle ore 16:30 con laboratori creativi e animazione per i più piccoli, seguiti da uno spettacolo musicale coinvolgente.
Animazione e spettacoli per tutti
A presentare l’evento sarà Carmen Ciniglio, affiancata da tanti ospiti tra cui:
– Giorgia D’Antonia
– Elena Palazzi
– La scuola di ballo “Gabry Dance”
Special guest: Francesco Procopio
Attesissimo lo special guest della serata: Francesco Procopio, comico amatissimo dal pubblico e noto per il tormentone “Mic so’ io! Mannaggia a Carariella”, pronto a portare allegria e risate a tutta la piazza.
Area Food e Fuochi d’Artificio
Non mancheranno le delizie culinarie grazie all’Area Food con:
– A Tutto Ruoto
– Cornetteria Sorrento
A chiudere la serata ci saranno spettacolari fuochi pirotecnici offerti da UIL Scuola di Poggiomarino.
Partner e sponsor
L’evento è reso possibile grazie al supporto di:
– Agriturismo Il Coccchiere
– Sorrentino Show
– Galvanese Audio Service
– Damora Trasporti
– Italnoleggi
– Ortofrutticola Italverde
– Twin-D Milano
“Dona un Sorriso” si conferma così un appuntamento imperdibile all’insegna della solidarietà, del divertimento e della comunità.
Una festa per tutti, dove un semplice sorriso può davvero fare la differenza.