La Misericordia di Poggiomarino presenta la 16ª edizione di “Dona un Sorriso”, l’evento di solidarietà e intrattenimento che si terrà domani, domenica 14 settembre, in Piazza IV Novembre. Una giornata pensata per grandi e piccoli, ricca di attività creative, spettacoli e sorprese. L’evento avrà inizio alle ore 16:30 con laboratori creativi e animazione per i più piccoli, seguiti da uno spettacolo musicale coinvolgente.

Animazione e spettacoli per tutti

A presentare l’evento sarà Carmen Ciniglio, affiancata da tanti ospiti tra cui:

– Giorgia D’Antonia

– Elena Palazzi

– La scuola di ballo “Gabry Dance”

Special guest: Francesco Procopio

Attesissimo lo special guest della serata: Francesco Procopio, comico amatissimo dal pubblico e noto per il tormentone “Mic so’ io! Mannaggia a Carariella”, pronto a portare allegria e risate a tutta la piazza.

Area Food e Fuochi d’Artificio

Non mancheranno le delizie culinarie grazie all’Area Food con:

– A Tutto Ruoto

– Cornetteria Sorrento

A chiudere la serata ci saranno spettacolari fuochi pirotecnici offerti da UIL Scuola di Poggiomarino.

Partner e sponsor

L’evento è reso possibile grazie al supporto di:

– Agriturismo Il Coccchiere

– Sorrentino Show

– Galvanese Audio Service

– Damora Trasporti

– Italnoleggi

– Ortofrutticola Italverde

– Twin-D Milano

“Dona un Sorriso” si conferma così un appuntamento imperdibile all’insegna della solidarietà, del divertimento e della comunità.

Una festa per tutti, dove un semplice sorriso può davvero fare la differenza.