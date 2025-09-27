Notte movimentata a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo un inseguimento culminato in resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Poggiomarino, il ragazzo era a bordo di una Smart con targa bulgara che percorreva contromano via Nuova San Marzano, nelle vicinanze della strada provinciale. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha invece speronato la gazzella dei militari e ha tentato la fuga.

All’inseguimento hanno preso parte anche i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata. La fuga si è conclusa in via San Francesco, dove il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito arrestato.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Fortunatamente, nessun militare ha riportato ferite durante l’operazione.