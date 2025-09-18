La settimana che segna la fine dell’estate 2025 sarà caratterizzata da un vero e proprio ribaltone meteorologico. Dopo giornate di sole e temperature oltre la media stagionale, da lunedì 22 settembre – proprio in concomitanza con l’Equinozio d’autunno previsto alle 20:19 – arriverà una perturbazione che porterà piogge, temporali e un calo termico anche di 10°C.

Gli ultimi giorni d’estate: caldo anomalo e sole

Il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it conferma che l’Italia vivrà un’ondata di caldo settembrino con temperature ben oltre le medie stagionali.

Sicilia: fino a 34°C

Toscana e Umbria: 33-34°C

Campania, Sardegna: 32-33°C

Roma: 31°C

Trentino e Lombardia: valori fino a 31-32°C

Il picco verrà raggiunto tra sabato 20 e domenica 21 settembre, con un’anomalia di circa +8°C rispetto alle medie del periodo. Anche l’Europa centro-occidentale vivrà una fase di caldo record, con +12°C in Austria e Repubblica Ceca.

L’arrivo dell’autunno: piogge e crollo delle temperature

Dal pomeriggio di lunedì 22 settembre, una perturbazione in arrivo da Spagna, Francia e Svizzera colpirà l’Italia a partire dal Nord-Ovest, dove non sono esclusi nubifragi.

Tra martedì 23 e giovedì 25 i rovesci si estenderanno a gran parte del Paese, con temporali a macchia di leopardo e un calo delle temperature anche di 10 gradi.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 18 settembre

Nord: sole e caldo anomalo

Centro: soleggiato, temperature in aumento

Sud: sole e clima estivo

Venerdì 19 settembre

Nord: soleggiato, caldo gradevole

Centro: sole e temperature alte

Sud: sole e clima tipicamente estivo

Sabato 20 settembre

Nord: soleggiato e caldo

Centro: sole e caldo diffuso

Sud: cieli sereni e temperature elevate

La tendenza

Il weekend sarà l’ultimo assaggio d’estate, con un’Italia sotto l’influenza dell’anticiclone nordafricano. Da lunedì 22, invece, il maltempo darà ufficialmente il via all’autunno.