Paura ieri sera a Scafati, nei pressi del centro commerciale Plaza, dove un bambino di 9 anni è stato azzannato da un pitbull. Il piccolo ha riportato ferite agli arti inferiori ed è stato trasportato inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore, prima di essere trasferito al Santobono di Napoli, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico.

La dinamica dell’accaduto

Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava uscendo dall’androne del condominio in cui vive con la famiglia quando si è imbattuto nel pitbull. L’animale era al guinzaglio ma senza museruola, accompagnato dalla sua padrona.

Le autorità stanno ancora verificando le circostanze dell’aggressione per chiarire eventuali responsabilità.