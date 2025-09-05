La Polizia postale di Genova è stata incaricata dalla Procura di Roma di svolgere accertamenti su una società di marketing con sede nel capoluogo ligure, riconducibile a Vittorio Vitiello, gestore del sito phica.eu. La notizia è riportata dal quotidiano Il Secolo XIX.

La società Lupotto srls

Secondo le indagini, Vitiello — originario di Pompei e residente a Scandicci (Firenze) — ha fondato nel 2023 a Genova la società Lupotto srls, iscritta alla Camera di Commercio. L’attività dichiarata era quella di ingaggiare influencer che, dietro compenso, promuovessero sui social le iniziative dell’imprenditore.

In due anni, la società avrebbe registrato un fatturato complessivo di circa 150mila euro.

Gli accertamenti della Postale

Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Liguria deve ora chiarire se Vitiello avesse collaboratori a Genova, potenzialmente coinvolti nella gestione e nella raccolta di materiale fotografico, oppure se l’intera attività fosse coordinata esclusivamente da remoto.

Precedenti e collegamenti

Gli inquirenti sottolineano come la Lupotto srls sembri aver preso il posto di una precedente società fondata a Firenze con finalità analoghe, chiusa nel 2019 dopo che Vitiello era denunciato per diffusione di immagini senza autorizzazione.