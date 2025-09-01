La Polizia di Stato ha arrestato ieri mattina a Portici un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti persecutori, minacce, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento degli agenti

Gli agenti del Commissariato di Portici sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna che aveva denunciato di essere stata minacciata dall’ex compagno. Raggiunta l’abitazione, i poliziotti hanno individuato l’uomo a bordo di una bicicletta elettrica e lo hanno fermato per un controllo.

L’aggressione durante il fermo

Il 51enne, alla vista degli agenti, ha iniziato a dare in escandescenze: prima ha rivolto frasi minacciose nei confronti dei poliziotti, poi è passato all’aggressione fisica. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato e messo in sicurezza.

La denuncia della vittima

Poco dopo l’arresto, la ex compagna ha riferito agli agenti di essere stata minacciata e aggredita verbalmente dall’uomo.

L’arresto

Il 51enne è stato condotto in cella ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.