L’autunno porta novità importanti per milioni di pensionati italiani. A breve sarà disponibile sul portale INPS il cedolino pensione di ottobre 2025, documento che consente di controllare importi, trattenute, rimborsi fiscali e benefici aggiuntivi.

Quando sarà disponibile il cedolino di ottobre 2025

Il documento potrà essere consultato online a partire dal 20 settembre 2025 accedendo all’area riservata del sito INPS con SPID, CIE o CNS. Da qui, nella sezione “Cedolino della pensione”, sarà possibile visualizzare l’importo netto, eventuali trattenute, rimborsi fiscali e accrediti straordinari.

Questa funzione permette ai pensionati di conoscere in anticipo la somma che verrà erogata, così da pianificare con precisione le spese del mese.

Modello RED: scadenza e penalizzazioni

Un adempimento fondamentale riguarda la presentazione del modello RED, che certifica la situazione reddituale. La scadenza è fissata al 19 settembre 2025 per chi percepisce prestazioni collegate al reddito, come:

integrazione al minimo;

maggiorazioni sociali;

assegni al nucleo familiare;

pensioni di invalidità di natura contributiva.

Chi non rispetta la scadenza rischia la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca definitiva dei benefici.

Rimborsi 730 sul cedolino pensione ottobre 2025

Per alcuni pensionati, ottobre porterà anche il rimborso fiscale del modello 730 presentato entro giugno, con INPS come sostituto d’imposta. I rimborsi possono riguardare:

spese sanitarie;

interessi su mutui prima casa;

detrazioni per figli a carico;

polizze vita;

bonus edilizi e fiscali.

L’importo varia in base a reddito e detrazioni, in alcuni casi può superare i 1.000 euro. Non tutti, però, riceveranno l’accredito a ottobre: molti hanno già beneficiato del rimborso nei mesi precedenti.

Quattordicesima a ottobre 2025

Alcuni pensionati riceveranno a ottobre la quattordicesima, beneficio introdotto nel 2007 e riservato a chi ha almeno 64 anni e un reddito basso. Ne hanno diritto i titolari di pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità contributiva o ai superstiti. Sono esclusi assegni sociali e pensioni non contributive.

Pagamento pensioni ottobre 2025: il calendario INPS e Poste Italiane

L’accredito avverrà mercoledì 1° ottobre 2025 per chi riceve la pensione su conto corrente, libretto postale o carta prepagata.

Per i pensionati che ritirano in contanti presso gli uffici postali resta valido il calendario a scaglioni per cognome:

A – B: mercoledì 1 ottobre

C – D: giovedì 2 ottobre

E – K: venerdì 3 ottobre

L – O: sabato 4 ottobre (solo mattina)

P – R: lunedì 6 ottobre

S – Z: martedì 7 ottobre

Per importi superiori a 1.000 euro non è consentito il ritiro in contanti: è obbligatorio l’accredito su conto corrente o strumenti equivalenti.