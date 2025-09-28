A novembre 2025 scatta l’adeguamento degli assegni pensionistici INPS. L’istituto ha pubblicato le nuove tabelle valide per tutto l’anno in corso, che confermano un incremento degli importi, seppur contenuto.
Aumenti previsti a novembre 2025
Gli importi delle pensioni subiranno un leggero rialzo in linea con quanto stabilito dalla legge di bilancio attualmente in vigore, valida fino a dicembre 2025. Si tratta di incrementi minimi: in alcuni casi l’aumento arriva a soli 0,80 centesimi, una cifra che molti pensionati hanno già definito irrisoria.
Prospettive per il 2026
Per ulteriori aumenti sarà necessario attendere la nuova legge di bilancio 2026. Solo allora saranno stabiliti eventuali nuovi adeguamenti degli assegni pensionistici a partire da novembre 2026.
Situazione speciale in Trentino
Un discorso diverso riguarda i pensionati residenti in Trentino. In base a misure locali, è previsto un incremento più significativo, ma vincolato al valore dell’ISEE.