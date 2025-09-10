Un uomo di 73 anni si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dopo essere precipitato dal quarto piano dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

La dinamica

L’episodio è avvenuto all’alba di ieri. Alcuni operatori sanitari, arrivati per l’inizio del turno, hanno notato il corpo dell’anziano riverso a terra nell’area esterna della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto da una stanza del reparto di urologia, dove era ricoverato.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause della caduta e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non si esclude alcuna ipotesi.

Le condizioni del paziente

Il 73enne è stato immediatamente soccorso e trasferito in rianimazione, dove si trova tuttora in prognosi riservata.