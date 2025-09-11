È partita nel tardo pomeriggio, dopo ore di trattative e momenti di forte tensione, la demolizione dell’ex Bar Blu Moon Pub, locale abusivo ricavato dalla chiusura di un porticato degli alloggi comunali 219 del post-terremoto. La struttura, da tempo oggetto di provvedimenti amministrativi e sopralluoghi, sarà abbattuta nell’arco delle prossime 48 ore. L’intervento rientra nel piano di ripristino della legalità avviato dalla Commissione straordinaria che guida attualmente il comune, sciolto per infiltrazioni camorristiche.

La resistenza degli occupanti

L’operazione non è stata semplice. Per ore un gruppo di donne ha occupato i locali mettendo in atto una forma di “resistenza passiva”, con l’obiettivo di impedire l’avvio dei lavori e ottenere un nuovo rinvio. A sostegno degli occupanti abusivi si sono radunati anche centinaia di residenti del quartiere.

La mediazione, condotta da un sindacalista degli abusivi, non ha però fermato la demolizione, che è stata eseguita sotto la stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Le aggressioni e la tensione con le forze dell’ordine

Nella fase più delicata della mattinata si sono registrati momenti di violenza: un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito il comandante della locale tenenza dei carabinieri e un ispettore del commissariato di Giugliano.

Sul posto erano presenti polizia, carabinieri e polizia locale, che oltre a garantire la sicurezza hanno gestito la viabilità nell’area circostante.

Cosa prevede il piano dei commissari

Oltre alla struttura principale in cemento e mattoni, sarà demolita anche la copertura in ferro abusiva che per anni ha ospitato l’attività commerciale, mai autorizzata.

Il provvedimento di chiusura e abbattimento è disposto dai dirigenti comunali su impulso della Commissione straordinaria, che resterà alla guida del comune fino alla prossima primavera.

La demolizione del Blu Moon Pub rappresenta la prima fase di un piano più ampio per il ripristino della legalità in un’area popolare storicamente considerata serbatoio di voti per la politica locale.