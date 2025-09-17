Oggi, mercoledì 17 settembre, durante la puntata di “Dentro la notizia” condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, la moglie e la figlia di un uomo di 61 anni arrestato a Varcaturo, nel Napoletano, hanno raccontato gli anni di violenze subite. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

La denuncia dopo trent’anni di violenze

La figlia, Francesca, 31 anni, ha finalmente trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti, subiti da oltre trent’anni. Racconta un episodio recente: «Ieri ha reagito così perché lui non voleva andare al lavoro e noi gli abbiamo detto che doveva andare. Eravamo in cucina io e mia mamma, mi ha rincorso, mi ha tirato i capelli, mi ha dato dei pugni al naso, mi è uscito molto sangue».

Francesca ha mostrato i lividi e le ferite presenti sul viso, spiegando che in passato non avevano denunciato per paura e per le derisioni subite. «Mi sono rifugiata in cameretta e ho chiamato i carabinieri, che in cinque minuti sono arrivati. Stavolta ho denunciato perché non ci fosse un altro femminicidio. Avrebbe potuto uccidermi».

La giovane ha inoltre spiegato che durante l’infanzia l’uomo l’aveva già aggredita gravemente: «Quando ero bambina mi ha buttato una tazza su un occhio e me lo ha aperto». La ragazza ha mostrato agli investigatori foto e video delle aggressioni passate.

Il dolore della madre

La madre, Annamaria, ha commentato: «Non ce la faccio più, ho subito molto».

Grazie all’intervento dei carabinieri, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.