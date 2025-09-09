Dalle ore 16:20 di oggi la circolazione ferroviaria è interrotta sulla linea storica Napoli–Salerno, nel tratto compreso tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata.
Verifiche su edificio pericolante
La sospensione si è resa necessaria per consentire ai Vigili del Fuoco di effettuare verifiche tecniche su un edificio privato pericolante situato in prossimità dei binari.
Possibili disagi per i viaggiatori
I treni regionali in transito sulla linea possono subire cancellazioni, deviazioni o limitazioni di percorso.
Rete Ferroviaria Italiana invita i passeggeri a consultare in tempo reale gli aggiornamenti disponibili:
nelle stazioni interessate;
sui canali web ufficiali, nella sezione Infomobilità.
Attesa la ripresa del servizio
Non è ancora nota l’ora esatta del ripristino della circolazione. La riapertura del tratto sarà disposta solo al termine degli accertamenti di sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco.