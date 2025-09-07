Un 51enne è stato arrestato dai Carabinieri a Napoli con l’accusa di stalking e maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato sorpreso nel centro storico, durante un servizio di controllo nei pressi dei locali della movida di Chiaia.

L’aggressione alla figlia

Secondo quanto ricostruito, il 51enne stava tentando di sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione della figlia 24enne, che si era barricata in casa per proteggersi. Non si trattava di un episodio isolato: già in passato la giovane aveva subito persecuzioni e minacce. Anche in presenza dei militari, l’uomo ha continuato a minacciare di morte la ragazza.

L’arrestato è stato trasferito in carcere e ora dovrà rispondere di atti persecutori e violenza domestica.

Controlli anti-movida a Chiaia e centro storico

L’arresto è avvenuto nel corso di un più ampio servizio di monitoraggio delle aree interessate dalla movida. Nel complesso i Carabinieri hanno:

sanzionato 47 persone per violazioni al Codice della Strada, di cui 16 per mancato uso del casco;

identificato 165 persone;

sequestrato 10 veicoli;

denunciato 4 parcheggiatori abusivi recidivi.

Le attività di controllo rientrano nel piano di sicurezza predisposto per contrastare illegalità e fenomeni di degrado legati alla vita notturna cittadina.