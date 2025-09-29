Momenti di terrore ieri sera a Pozzuoli, dove padre e figlio sono rimasti feriti in un agguato a colpi di pistola in via Matteotti, nei pressi di una friggitoria.

La dinamica dell’agguato

Secondo le prime ricostruzioni raccolte dalla polizia, intorno alle 21 due uomini a bordo di una motocicletta si sarebbero avvicinati alle vittime. Il passeggero avrebbe estratto un’arma e fatto fuoco più volte in rapida successione.

Padre e figlio sono caduti simultaneamente a terra: il primo è stato raggiunto all’addome, il secondo alle gambe. La scena si è consumata in pochi istanti, sotto gli occhi di numerosi passanti.

I soccorsi e le condizioni delle vittime

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli, i carabinieri, la polizia municipale e i sanitari del 118.

I due feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale La Schiana di Pozzuoli, dove i medici li hanno ricoverati in prognosi riservata, pur non considerandoli in pericolo di vita.

Le indagini

Gli agenti della Polizia Scientifica hanno eseguito i rilievi sul luogo della sparatoria, alla ricerca di elementi utili alle indagini. Parallelamente, la squadra giudiziaria del commissariato di Pozzuoli ha ascoltato i testimoni presenti.

Al momento il movente resta incerto: gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella di una possibile vendetta legata a una lite precedente.