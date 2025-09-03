Il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dà il via a un maxi piano di assunzioni nella Pubblica Amministrazione italiana.

Il provvedimento autorizza più di 8.000 nuovi ingressi, di cui circa 5.000 a tempo indeterminato, con validità triennale fino al 2028. Un’occasione significativa per chi aspira a lavorare nei ministeri, negli enti pubblici e nelle agenzie nazionali.

Un piano di reclutamento strategico

Il decreto nasce dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in linea con la Legge di Bilancio 2025 e le normative sul reclutamento.

Gli obiettivi principali sono:

ricambio generazionale all’interno della P.A.;

stabilizzazione del personale;

maggiore efficienza dei servizi rivolti a cittadini e imprese.

Le assunzioni avverranno tramite concorsi pubblici e scorrimenti di graduatorie, escludendo mobilità interna e progressioni di carriera.

Ministeri ed enti coinvolti

Il piano riguarda ministeri, agenzie e autorità nazionali. Tra gli enti più interessati:

Ministero della Difesa: 1.810 posti, il contingente più numeroso.

INPS: 1.122 posti per rafforzare il sistema previdenziale.

Agenzia delle Entrate: 1.002 posti per potenziare la riscossione e i controlli fiscali.

Ministero dell’Interno: 367 posti per garantire sicurezza e ordine pubblico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 243 posti per mobilità e sviluppo infrastrutturale, Ministero della Giustizia: 44 posti tra Dipartimento Organizzazione Giudiziaria e Amministrazione Penitenziaria.

Agenzia per l’Italia Digitale (AgID): 11 posti per accelerare la digitalizzazione della P.A.

Ministero del Turismo: 5 posti dedicati alla valorizzazione del settore.

Enti Parco Nazionali: 11 posti distribuiti tra parchi come Aspromonte, Abruzzo-Lazio-Molise e Cilento.

Altri enti coinvolti:

Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV): 2 posti.

Agenzia per la Sicurezza di Ferrovie e Infrastrutture: 9 posti.

AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali: 2 posti.

Agenzia Industrie Difesa: 37 posti.

Scadenza e validità delle assunzioni

Le autorizzazioni hanno validità fino al 2028. Le risorse non utilizzate entro tale termine decadranno automaticamente.

Questo significa che i concorsi dovranno essere banditi entro tre anni, pena la perdita dei posti autorizzati.

Perché è importante questo piano assunzioni

Si tratta di una delle più grandi campagne di reclutamento nella Pubblica Amministrazione degli ultimi anni.

I vantaggi attesi:

ingresso di nuove competenze;

stipendi competitivi e benefit per attrarre professionalità qualificate;

servizi pubblici più moderni, efficienti e vicini ai cittadini.

Nei prossimi mesi verranno pubblicati i bandi di concorso ufficiali sui siti istituzionali dei ministeri e sul portale InPA – il portale unico del reclutamento nella P.A..