Con l’inizio di ottobre, per oltre 16 milioni di pensionati italiani arriva un appuntamento fondamentale: il pagamento della pensione mensile. Per il mese di ottobre 2025, l’INPS ha confermato che l’accredito sarà effettuato a partire da giovedì 2 ottobre, in collaborazione con Poste Italiane.

Accredito pensioni: date e modalità di pagamento

Il calendario dei pagamenti rimane invariato rispetto ai mesi precedenti. I pensionati potranno ricevere l’importo spettante attraverso diverse modalità:

ritiro in contanti presso gli uffici postali;

accredito diretto su conto BancoPosta o Postepay Evolution;

versamento sul conto corrente bancario, per chi ha comunicato questa opzione all’INPS.

L’importo medio di riferimento è di circa 800 euro, ma si tratta di una cifra indicativa: ogni assegno varia in base ai contributi versati, al tipo di pensione e agli eventuali supplementi previsti dalla normativa.

Bonus e agevolazioni collegati alla pensione

Il 2025 ha introdotto e potenziato diverse misure di sostegno economico per famiglie e pensionati, che si affiancano all’assegno mensile. Tra i principali strumenti attivi a ottobre:

Assegno di inclusione, per nuclei familiari in difficoltà economica;

Assegno unico universale, destinato a chi ha figli a carico;

Carta “Dedicata a te”, riservata alle famiglie più fragili per le spese alimentari;

Bonus bollette e incentivi per l’acquisto di elettrodomestici efficienti, per contrastare l’aumento dei costi energetici.

Tutte queste misure sono erogate in base a ISEE e reddito familiare, parametri che determinano l’accesso e l’entità del beneficio.

Come verificare i bonus disponibili

Per controllare la propria situazione e capire quali agevolazioni spettano, i cittadini possono:

aggiornare l’ISEE 2025;

rivolgersi a un CAF per assistenza nella compilazione;

accedere al portale INPS tramite SPID, CNS o CIE.

Un sostegno fondamentale per famiglie e pensionati

Il pagamento di ottobre rappresenta un supporto essenziale per coprire spese quotidiane e bollette, in un contesto economico segnato da inflazione e caro energia. Allo stesso tempo, i lavoratori dipendenti – pubblici e privati – riceveranno regolarmente gli stipendi, garantendo continuità nei flussi economici delle famiglie italiane.

La sinergia tra INPS e Poste Italiane si conferma decisiva per assicurare puntualità e sicurezza nei pagamenti, tutelando in particolare le fasce più fragili della popolazione.