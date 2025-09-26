La Regione Sicilia ha attivato un bonus straordinario per le famiglie con reddito medio-basso che hanno acceso prestiti al consumo nel corso del 2025. Il contributo può arrivare fino a 5.000 euro a fondo perduto, ma il tempo per fare domanda sta per scadere: la scadenza è fissata alle ore 17:00 del 30 settembre 2025.
A chi è rivolto il Bonus Famiglie Sicilia
Il sostegno economico è pensato per i nuclei familiari residenti in Sicilia che hanno sostenuto spese importanti negli ultimi mesi, ricorrendo a finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo durevoli. Sono compresi:
mobili ed elettrodomestici;
dispositivi tecnologici (computer, tablet, smartphone);
protesi o dispositivi medici.
Sono invece esclusi beni di lusso come gioielli, imbarcazioni, antiquariato e opere d’arte.
Requisiti per accedere al contributo
Per ottenere il bonus è necessario:
residenza in un Comune siciliano;
ISEE 2025 inferiore a 30.000 euro;
aver acceso un prestito dal 1° gennaio 2025 per l’acquisto di beni ammessi;
non essere destinatari di misure di prevenzione o condanne definitive.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.
Importi e modalità di calcolo
Il Bonus Famiglia Sicilia copre il 70% degli interessi maturati sul prestito, con un importo minimo di 150 euro e un massimo di 5.000 euro a richiedente.
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione sul conto corrente indicato nella domanda, al netto dei costi di istruttoria (1,50% più IVA).
Come presentare la domanda
Per ottenere il bonus occorre compilare il modulo online sulla piattaforma ufficiale della Regione Sicilia, allegando:
contratto di finanziamento;
scontrino o fattura d’acquisto dei beni acquistati.
Le domande vengono accolte fino a esaurimento fondi, con priorità a chi invia la richiesta prima della scadenza.
Perché affrettarsi
Il budget stanziato è limitato e, vista l’elevata adesione, è probabile che i fondi vengano esauriti rapidamente. Solo chi presenta la domanda in tempo potrà beneficiare del contributo.