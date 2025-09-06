McDonald’s avvia le assunzioni a Casoria, in provincia di Napoli, in vista dell’apertura di un nuovo ristorante in Via Sannitica. Per selezionare il personale, l’azienda ha organizzato un Recruiting Day nell’ambito del McItalia Job Tour, l’iniziativa itinerante che porta le selezioni direttamente nelle città interessate da nuove aperture.

Posizioni aperte e figure ricercate

Il nuovo ristorante creerà circa 35-40 posti di lavoro. McDonald’s è alla ricerca di Addetti alla ristorazione – Crew, che si occuperanno di:

accoglienza e assistenza ai clienti,

preparazione di panini, snack, bevande e menu completi,

gestione delle attività di sala e cucina.

Requisiti richiesti

Diploma di scuola superiore,

ottime doti relazionali e capacità di lavoro in team,

disponibilità a lavorare part-time e flessibilità negli orari,

preferibile residenza nelle vicinanze di Casoria.

Il Recruiting Day

Il Recruiting Day di Casoria fa parte del McItalia Job Tour, la campagna nazionale di selezioni che consente a McDonald’s di incontrare i candidati interessati a entrare nella propria rete di ristoranti. La data dell’evento sarà comunicata a breve dalla società.

Espansione e opportunità occupazionali

Il nuovo punto vendita si inserisce nel piano di espansione nazionale di McDonald’s, che prevede la creazione di circa 15.000 posti di lavoro entro il 2027, con 5.000 assunzioni già entro il 2025. La rete italiana conta oggi circa 750 ristoranti e 38.000 dipendenti, servendo ogni giorno oltre 1,2 milioni di clienti.

Chi è McDonald’s

Fondata negli Stati Uniti negli anni ’30, McDonald’s è oggi uno dei principali gruppi di ristorazione fast food a livello mondiale. In Italia è presente dagli anni ’80, con una rete di ristoranti sia diretti sia in franchising, offrendo prodotti tipici della cucina veloce statunitense, dai panini alle patatine, dalle bevande ai dolci e snack vari.