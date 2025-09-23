La Protezione Civile della Regione Campania ha esteso di ulteriori 24 ore l’allerta meteo di livello Giallo, già in vigore per piogge e temporali. La decisione è stata presa sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale, a causa del persistere di una perturbazione proveniente dal mare che continuerà a interessare gran parte del territorio campano.
Zone interessate dall’allerta
Fino alle 23:59 di oggi, 23 settembre: l’allerta riguarda tutte le zone della Campania, ad eccezione della zona 7 (Tanagro) e della zona 8 (Basso Cilento).
Dalle 23:59 di oggi e fino alle 23:59 di domani, 24 settembre: l’allerta meteo resterà attiva su quasi tutta la regione, con esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).
Previsioni e fenomeni attesi
Il quadro meteorologico si mantiene instabile, con la possibilità di temporali a rapida evoluzione e di forte intensità a livello locale. Tra i fenomeni attesi:
piogge intense e improvvise,
grandinate,
attività elettrica con fulmini,
raffiche di vento anche di notevole forza.
Rischi e criticità possibili
La Protezione Civile richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico, con possibili conseguenze sul territorio:
allagamenti di aree urbane e sottopassi,
innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua,
scorrimento superficiale delle acque piovane sulle strade,
caduta di massi e smottamenti,
danni a coperture, alberature e strutture esposte a vento forte o mare agitato.
Raccomandazioni ai Comuni e alla popolazione
Ai Comuni viene richiesto di attivare o mantenere operativi i Centri Operativi Comunali (COC), adottando tutte le misure necessarie per ridurre i rischi legati ai fenomeni meteorologici previsti. È raccomandato:
monitorare la stabilità del verde pubblico,
garantire la corretta gestione delle aree a rischio,
prestare attenzione agli aggiornamenti diffusi dalla Sala Operativa regionale.