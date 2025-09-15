Momenti di paura durante il pranzo domenicale in un ristorante di Licola, a Pozzuoli, dove nove persone sono rimaste intossicate dopo aver consumato frutti di mare.

I sintomi e l’intervento del 118

I commensali hanno iniziato ad accusare improvvisamente vomito, dolori addominali, diarrea e sudorazione. Il primo a stare male è stato un uomo che ha perso per alcuni istanti conoscenza. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118.

Quattro adulti sono stati trasferiti all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mentre altre cinque persone – tra cui due adolescenti di 14 e 16 anni – hanno preferito non essere ricoverate, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.

Ipotesi: intossicazione da frutti di mare crudi

Secondo i primi accertamenti, all’origine del malore ci sarebbe il consumo di frutti di mare crudi, possibile veicolo di batteri o tossine. Le analisi sanitarie dovranno confermare con esattezza le cause dell’intossicazione.

Chiuso il locale, indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e i militari del Nas, che hanno disposto l’immediata interdizione della cucina e delle sale del ristorante in attesa degli esiti delle verifiche igienico-sanitarie.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e i clienti abituali del locale, mentre proseguono le indagini per chiarire eventuali responsabilità.