Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di due uomini accusati di una violenta rapina ai danni di un’anziana.

L’aggressione

L’episodio risale al 3 luglio scorso a Pompei (Napoli). Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero arrivati nei pressi dell’abitazione della vittima, un’ultraottantenne, a bordo di uno scooter. Uno di loro, sceso dal mezzo, avrebbe aggredito la donna alle spalle tentando di strapparle la borsa.

La vittima, nel tentativo di difendersi, è caduta a terra ed è stata trascinata per diversi metri mentre l’aggressore tirava con forza la borsa. La rapina è stata interrotta solo grazie all’intervento di alcuni vicini, accorsi dopo aver udito le urla.

L’anziana ha riportato un trauma cranico e numerosi ematomi ed è stata soccorsa dai sanitari.

Le indagini

Grazie alle immagini di videosorveglianza presenti in zona, gli investigatori hanno ricostruito il percorso dei rapinatori e identificato la targa dello scooter, poi risultato rubato. Dalle analisi è stato possibile risalire all’identità dei presunti autori.

Gli arresti

Per uno dei due indagati il provvedimento restrittivo è stato notificato direttamente in carcere, dove era già detenuto per altra causa. L’altro è stato condotto nel carcere di Poggioreale, a Napoli.