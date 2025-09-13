Controlli serrati dei carabinieri nella movida napoletana. Durante un servizio straordinario nella zona dei Baretti di Chiaia, un sottufficiale del Nucleo Radiomobile è stato investito da uno scooter dopo aver intimato l’alt al conducente.

L’incidente

L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte in via Gaetano Filangieri.

Il militare, dopo l’impatto, è caduto a terra riportando una forte contusione alla spalla sinistra. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, è dimesso con una prognosi di 21 giorni.

Il giovane alla guida, un 14enne, è fuggito subito dopo ma è stato successivamente individuato e denunciato.

Denunce e sanzioni

Nel corso dei controlli alla movida partenopea, i carabinieri hanno inoltre:

denunciato due ragazzi che avevano tentato di forzare un posto di blocco,

denunciato due recidivi parcheggiatori abusivi,

segnalato alla Prefettura quattro giovanissimi trovati in possesso di hashish.

Sul fronte del codice della strada:

elevate 39 sanzioni,

di cui 13 per mancato uso del casco,

sequestrati 13 scooter.

I ragazzi fermati hanno fornito giustificazioni curiose, passando da «ho fatto solo dieci metri» a «si rovinano i capelli», fino a un semplice «ho dimenticato il casco a casa».

Indagini in corso

Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire nel dettaglio la dinamica e le responsabilità dell’incidente che ha coinvolto il militare.