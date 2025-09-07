Attimi di paura nel quartiere Posillipo a Napoli, dove un bambino di appena 16 mesi è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’automobile. A provocare l’incidente è stato un guasto alla centralina elettrica che ha bloccato le chiusure, lasciando le chiavi all’interno del veicolo.

L’intervento della Polizia Locale

Una donna, disperata per l’accaduto, ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia Locale – Unità Operativa Soccavo in transito. I due agenti, valutata l’urgenza della situazione e il rischio per il piccolo a causa del caldo crescente nell’abitacolo, sono intervenuti immediatamente.

Con un’azione rapida e mirata hanno infranto con cautela il finestrino anteriore sinistro, riuscendo a liberare il bambino in pochi istanti.

Il sollievo della madre

Il piccolo, provato ma in buone condizioni, è stato subito riconsegnato alla madre, visibilmente scossa ma sollevata. La donna ha scelto di non ricorrere all’assistenza medica e ha ringraziato con commozione gli agenti per il loro intervento che ha evitato conseguenze gravi.